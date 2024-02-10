Луковникова (Богданова) Анисия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Зубкова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Луковников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Луковников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Луковников Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно