Луковникова (Богданова) Анисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луковникова (Богданова) Анисия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Зубкова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Луковников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Луковников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Луковников Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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