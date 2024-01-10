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Деревянко Александр Ильич

Место рождения

Оренбургская обл., Абдулинский р-н, п. Яковлевский

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская обл., Абдулинский р-н, п. Яковлевский
Рождение ребёнка
01.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Семёновна

Рождение ребёнка
21.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Семёновна

с.Абдуллино, Башкирия
Военная награда
Неизвестно
Деревянко Александр Ильич Картотека награждений Медаль «За отвагу» 12.06.1968 Дата рождения: __.__.1908 Место рождения: Оренбургская обл., Абдулинский р-н, п. Яковлевский Дата поступления на службу... Показать все
Смерть
Неизвестно
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