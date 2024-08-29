Суслов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияС 1897 по 1899
Дата смерти29.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Суслов Иван
Мать: не указана
Сын: Суслов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Суслова (Соколова) Агафья Терентьевна
Дочь: Суслова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Суслова (Соколова) Агафья Терентьевна
Мать ребёнка: Суслова (Соколова) Агафья Терентьевна
Дочь: Карасева (Суслова) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Суслова (Соколова) Агафья Терентьевна
Дочь: Усова (Суслова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Суслова (Соколова) Агафья Терентьевна
Дочь: Любимова (Суслова) Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Суслова (Соколова) Агафья Терентьевна
Дочь: Болкунова (Суслова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Суслова (Соколова) Агафья Терентьевна
Дочь: Нечина (Суслова) Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Суслова (Соколова) Агафья Терентьевна