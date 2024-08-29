Суслов Алексей Иванович С 1897 по 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суслов Алексей Иванович

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Место рождения

Устье, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

С 1897 по 1899

Дата смерти

29.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1897 по 1899

Отец: Суслов Иван

Мать: не указана

Устье, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.12.1918

Сын: Суслов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Суслова (Соколова) Агафья Терентьевна

Устье, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Между 1919 и 1924

Дочь: Суслова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Суслова (Соколова) Агафья Терентьевна

Устье, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.02.1925

Сын: Суслов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Суслова (Соколова) Агафья Терентьевна

Устье, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.11.1926

Дочь: Карасева (Суслова) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Суслова (Соколова) Агафья Терентьевна

Устье, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.09.1929

Дочь: Усова (Суслова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Суслова (Соколова) Агафья Терентьевна

Устье, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.06.1932

Дочь: Любимова (Суслова) Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Суслова (Соколова) Агафья Терентьевна

Устье, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.12.1935

Дочь: Болкунова (Суслова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Суслова (Соколова) Агафья Терентьевна

Устье, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.08.1938

Дочь: Нечина (Суслова) Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Суслова (Соколова) Агафья Терентьевна

Устье, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
До ?.09.1941
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Текстильная фабрика
Призыв на военную службу
?.09.1941
Устье, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
29.01.1943
Убит в бою!

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