Костякова Елизавета Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКостякова Елизавета

Костякова Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костяков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костяков Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костяков Иван Алексеевич

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