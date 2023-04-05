Симеонов Иоанн
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федора
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миланья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия
Мать ребёнка: не указана