Симеонов Иоанн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симеонов Иоанн

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федора

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миланья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия

Мать ребёнка: не указана