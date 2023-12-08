Вагапов Фарид Рамильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагапов Фарид Рамильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1992

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1992

Отец: Вагапов Рамиль Масхутович

Мать: Дустаева Надия Макашевна

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