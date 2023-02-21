Шинкарёв Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Антонина
Алексино, Субботниковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шинкарёва Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Антонина
Смерть
Неизвестно