Шинкарёв Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинкарёв Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинкарёв Андрей Иванович

Мать ребёнка: Антонина

Алексино, Субботниковская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шинкарёва Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинкарёв Сергей Иванович

Мать ребёнка: Антонина

Смерть
Неизвестно
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