(Савельева) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Савельева) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АС
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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