Басыров (Басырова) Рабига Ахметсафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басыров (Басырова) Рабига Ахметсафиевна

Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1903

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басыров Гафар Галилович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басыров Гафар Галилович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Басыров Гафар Галилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басыров Гафар Галилович

Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1994
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
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