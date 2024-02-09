Басыров (Басырова) Рабига Ахметсафиевна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1994