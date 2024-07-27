Портянко Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портянко Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1977

Отец: Портянко Иван Иванович

Мать: Портянко Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портянко (Хилько) Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Портянко Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Портянко (Хилько) Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портянко Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Портянко (Хилько) Марина

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