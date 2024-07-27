Портянко Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1977
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1977
Отец: Портянко Иван Иванович
Мать: Портянко Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Портянко (Хилько) Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Портянко Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Портянко (Хилько) Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Портянко Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Портянко (Хилько) Марина