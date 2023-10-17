Григорьев Кирилл Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1978
Дата смерти17.10.2023
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1978
Отец: Григорьев Владимир
Мать: Вера Семёновна
Рождение ребёнка
07.07.2018
Сын: Григорьев Святослав Кириллович
Мать ребёнка: Григорьева Мария Витальевна
Рождение ребёнка
30.06.2021
Сын: Григорьев Всеволод Кириллович
Мать ребёнка: Григорьева Мария Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.2023