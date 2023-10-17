Григорьев Кирилл Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Кирилл Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1978

Дата смерти

17.10.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1978

Отец: Григорьев Владимир

Мать: Вера Семёновна

Рождение ребёнка
07.07.2018

Сын: Григорьев Святослав Кириллович

Мать ребёнка: Григорьева Мария Витальевна

Рождение ребёнка
30.06.2021

Сын: Григорьев Всеволод Кириллович

Мать ребёнка: Григорьева Мария Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Мария Витальевна

Смерть
17.10.2023
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