Синкин григорий михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синкин григорий михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.2010

Отец: не указан

Мать: Синкина екатерина николаевна

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