Узольник Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узольник Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Узольник Иван Михайлович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно