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Узольник Виктор Иванович
Узольник Виктор Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1882
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Узольник Иван Михайлович
1847 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Узольник Иван Михайлович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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