Лишева Софья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лишева Софья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1884 и 1885 г.р.
1886 г.р.
1889 г.р.
1892 г.р.
1893 г.р.
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МГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 16.02.1884 и 15.02.1885

Сын: Лишев Александр Викторович

Отец ребёнка: Лишев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
01.05.1886

Сын: Лишев Николай Викторович

Отец ребёнка: Лишев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
12.11.1889

Дочь: Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Лишев Виктор Александрович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1892

Сын: Лишев Владимир Викторович

Отец ребёнка: Лишев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
20.02.1893

Сын: Лишев Михаил Викторович

Отец ребёнка: Лишев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лишев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лишев Виктор Александрович

Работа или профессия
Неизвестно