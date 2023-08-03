Лишева Софья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 16.02.1884 и 15.02.1885
Сын: Лишев Александр Викторович
Отец ребёнка: Лишев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
01.05.1886
Отец ребёнка: Лишев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
12.11.1889
Дочь: Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Лишев Виктор Александрович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1892
Сын: Лишев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Лишев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
20.02.1893
Отец ребёнка: Лишев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лишев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лишев Виктор Александрович
Работа или профессия
Неизвестно