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Тихомиров Сергей
Тихомиров Сергей
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Древо
Место рождения
с. Рождественское
Дата рождения
1962
Пол
Мужской
Отец
Тихомиров Алексей Иванович
1927 г.р.
Мать
Тихомирова (Суметова) Валентина Александровна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Тихомиров Алексей Иванович
Мать:
Тихомирова Валентина Александровна
с. Рождественское
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