Загидуллина (Габдракипова) Резеда Самигулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загидуллина (Габдракипова) Резеда Самигулловна

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Место рождения

Верхнее Заитово, Верхне-Бишиндинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

1934

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Габдракипов Самигулла

Мать: Хусния

Верхнее Заитово, Верхне-Бишиндинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загидуллин Шайхулла Халиуллович

Курильск, Курильский, Сахалинская область
Смерть
2003
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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