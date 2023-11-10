Загидуллина (Габдракипова) Резеда Самигулловна
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Габдракипов Самигулла
Мать: Хусния
Рождение ребёнка
01.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Загидуллин Шайхулла Халиуллович
Курильск, Курильский, Сахалинская область
Смерть
2003
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан