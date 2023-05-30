Злобин Александр Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1963
Сын: Злобин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Злобина Людмила
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова Нэлля Александровна
Мать ребёнка: Злобина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якимова Алла Александровна
Мать ребёнка: Злобина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куимова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Злобина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахова Ангелина Александровна
Мать ребёнка: Злобина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Злобина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно