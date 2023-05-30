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Злобин Александр Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Злобин Дементий Евстигнеевич

Мать: Злобина Фёкла Фёдоровна

Рождение ребёнка
31.08.1963

Сын: Злобин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Злобина Людмила

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Нэлля Александровна

Мать ребёнка: Злобина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якимова Алла Александровна

Мать ребёнка: Злобина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куимова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Злобина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахова Ангелина Александровна

Мать ребёнка: Злобина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злобина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно