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Сорокин Стефан Григорьевич

Место рождения

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1886

Отец: Сорокин Григорий Косьмич

Мать: Сорокина Праскева Дмитриевна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
27.07.1886
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
д. Рушиново кр. сын Григорий Платонович Фомин и крестьянская девица Агриппина Матвеевна Княжева
Бракосочетание
21.01.1908

Жена: Сорокина Анастасия Васильевна

Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Рушинова крестьяне Григорий Платонов и Никита Сорокин по н: села Филимонова крестьяне Василий Филиппович Шишов и Алексей Шишов
Рождение ребёнка
15.10.1910

Сын: Сорокин Дмитрий Стефанович

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Васильевна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.09.1911

Сын: Сорокин Дмитрий Стефанович

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Васильевна

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.09.1915

Сын: Сорокин Константин Стефанович

Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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