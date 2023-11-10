Сорокин Стефан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1886
Крещение
27.07.1886
д. Рушиново кр. сын Григорий Платонович Фомин и крестьянская девица Агриппина Матвеевна Княжева
Бракосочетание
21.01.1908
по ж: д. Рушинова крестьяне Григорий Платонов и Никита Сорокин по н: села Филимонова крестьяне Василий Филиппович Шишов и Алексей Шишов
Рождение ребёнка
15.10.1910
Сын: Сорокин Дмитрий Стефанович
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
17.09.1911
Сын: Сорокин Дмитрий Стефанович
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
20.09.1915
Сын: Сорокин Константин Стефанович
Мать ребёнка: Сорокина Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно