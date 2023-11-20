Дедель (Яцевич) Юзефа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1907
Сын: Дедель Ян
Отец ребёнка: Дедель Викентий
Рождение ребёнка
21.11.1912
Сын: Дедель Франек
Отец ребёнка: Дедель Викентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дедель Викентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедель Викентий