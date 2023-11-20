Дедель (Яцевич) Юзефа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедель (Яцевич) Юзефа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1907 г.р.
1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1907

Сын: Дедель Ян

Отец ребёнка: Дедель Викентий

Рождение ребёнка
21.11.1912

Сын: Дедель Франек

Отец ребёнка: Дедель Викентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедель Викентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедель Викентий

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