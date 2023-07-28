Протопопова Федосья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова Федосья Семенова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Протопопов Емельян Семенович

Отец ребёнка: Протопопов Семен Агапов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Протопопов Иван Семенович

Отец ребёнка: Протопопов Семен Агапов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1767

Сын: Протопопов Семен Семенович

Отец ребёнка: Протопопов Семен Агапов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протопопов Семен Агапов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно