Протопопова Федосья Семенова
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Протопопов Емельян Семенович
Отец ребёнка: Протопопов Семен Агапов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Протопопов Иван Семенович
Отец ребёнка: Протопопов Семен Агапов
Рождение ребёнка
03.02.1767
Сын: Протопопов Семен Семенович
Отец ребёнка: Протопопов Семен Агапов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно