Мартынова Евдокия Лазаревна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Мартынов Ферапонт Андреевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Мартынов Ферапонт Андреевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Екатерина Ферапонтовна
Отец ребёнка: Мартынов Ферапонт Андреевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Мартынов Дмитрий Ферапонтович
Отец ребёнка: Мартынов Ферапонт Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно