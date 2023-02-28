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Мартынова Евдокия Лазаревна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Белов Яков Ферапонтович

Отец ребёнка: Мартынов Ферапонт Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Белов Иван Ферапонтович

Отец ребёнка: Мартынов Ферапонт Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Екатерина Ферапонтовна

Отец ребёнка: Мартынов Ферапонт Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Мартынов Дмитрий Ферапонтович

Отец ребёнка: Мартынов Ферапонт Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Ферапонт Андреевич

Смерть
Неизвестно
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