Ольховик Николай Викеньтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховик Николай Викеньтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ольховик Онисия

Рождение ребёнка
20.02.1961

Дочь: Каршина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Ольховик Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольховик Михаил николаевичь

Мать ребёнка: Ольховик Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольховик Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Ольховик Нина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольховик Нина Яковлевна