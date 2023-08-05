Ольховик Николай Викеньтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ольховик Онисия
Рождение ребёнка
20.02.1961
Дочь: Каршина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Ольховик Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ольховик Михаил николаевичь
Мать ребёнка: Ольховик Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ольховик Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Ольховик Нина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольховик Нина Яковлевна