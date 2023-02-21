Чернухина Ульяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1908 ст.
Дочь: Чернухина Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Чернухин Матвей Семенович
Рождение ребёнка
01.02.1913 ст.
Дочь: Чернухина Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Чернухин Матвей Семенович
Рождение ребёнка
16.02.1915 ст.
Дочь: Чернухина Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Чернухин Матвей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно