Чернухина Ульяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернухина Ульяна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1908 ст.

Дочь: Чернухина Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Чернухин Матвей Семенович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.02.1913 ст.

Дочь: Чернухина Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Чернухин Матвей Семенович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.02.1915 ст.

Дочь: Чернухина Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Чернухин Матвей Семенович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернухин Матвей Семенович

Смерть
Неизвестно
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