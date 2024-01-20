Степанова (Лещенко) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Лещенко) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лещенко ?

Мать: Папёнышева Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Вадимовна

Отец ребёнка: Степанов Вадим Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Андрей Вадимович

Отец ребёнка: Степанов Вадим Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Даниил Вадимович

Отец ребёнка: Степанов Вадим Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Вадим Александрович

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