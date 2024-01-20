Степанова (Лещенко) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лещенко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Вадимовна
Отец ребёнка: Степанов Вадим Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Андрей Вадимович
Отец ребёнка: Степанов Вадим Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Даниил Вадимович
Отец ребёнка: Степанов Вадим Александрович
Бракосочетание
Неизвестно