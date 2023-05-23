Шинкаренко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинкаренко Михаил

Место рождения

Азовский район х. Государево

Дата рождения

27.09.1920

Дата смерти

10.04.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1920

Отец: Шинкаренко И. А.

Мать: Шинкаренко М.М.

Азовский район х. Государево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинкаренко Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинкаренко Елена Дмитриевна

Смерть
10.04.1992
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область