Шинкаренко Михаил
Место рожденияАзовский район х. Государево
Дата рождения27.09.1920
Дата смерти10.04.1992
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1920
Отец: Шинкаренко И. А.
Мать: Шинкаренко М.М.
Азовский район х. Государево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинкаренко Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинкаренко Елена Дмитриевна
Смерть
10.04.1992
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область