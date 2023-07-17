Копылова (Копылова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Копылова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
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Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1910

Сын: Косицын Павел

Отец ребёнка: Копылов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копылов Андрей

Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копылов Андрей

Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копылов Андрей