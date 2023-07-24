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Ширяев Алексей Александрович
Ширяев Алексей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ширяев Александр
Мать
Ширяева Надежда Михайловна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Ширяев Александр
Мать:
Ширяева Надежда Михайловна
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