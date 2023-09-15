Сметанникова Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Сметанников Михаил Тимофеев
Отец ребёнка: Сметанников Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
1879
Сын: Сметанников Петр Тимофеев
Отец ребёнка: Сметанников Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
1886
Сын: Сметанников Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Сметанников Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
1890
Сын: Сметанников Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Сметанников Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Сметанникова Устинья Тимофеева
Отец ребёнка: Сметанников Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Сметанникова Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Сметанников Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
1895
Сын: Сметанников Григорий Тимофеев
Отец ребёнка: Сметанников Тимофей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно