Сметанникова Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанникова Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Сметанников Михаил Тимофеев

Отец ребёнка: Сметанников Тимофей Андреев

Рождение ребёнка
1879

Сын: Сметанников Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Сметанников Тимофей Андреев

Рождение ребёнка
1886

Сын: Сметанников Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Сметанников Тимофей Андреев

Рождение ребёнка
1890

Сын: Сметанников Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Сметанников Тимофей Андреев

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Сметанникова Устинья Тимофеева

Отец ребёнка: Сметанников Тимофей Андреев

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Сметанникова Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Сметанников Тимофей Андреев

Рождение ребёнка
1895

Сын: Сметанников Григорий Тимофеев

Отец ребёнка: Сметанников Тимофей Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сметанников Тимофей Андреев

Смерть
Неизвестно
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