Вилкова Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1978
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1978
Отец: Николив Сергей Федорович
Мать: Сухих Галина Викторовна
Рождение ребёнка
31.01.1999
Дочь: Жаксымбаева Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
09.10.2004
Дочь: Вилкова Анастосия Сергеевна
Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
12.03.2016
Дочь: Вилкова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович