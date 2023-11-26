Вилкова Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилкова Елена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1978

Отец: Николив Сергей Федорович

Мать: Сухих Галина Викторовна

Рождение ребёнка
31.01.1999

Дочь: Жаксымбаева Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
09.10.2004

Дочь: Вилкова Анастосия Сергеевна

Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
12.03.2016

Дочь: Вилкова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Вилков Сергей Петрович

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