Больман (Тухторова) Евгения Константиновна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1904
Дочь: Наталья Валериановна
Отец ребёнка: Больман Александр Валерианович
Рождение ребёнка
28.12.1905
Дочь: Варвара Валериановна
Отец ребёнка: Больман Александр Валерианович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1925