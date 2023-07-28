Больман (Тухторова) Евгения Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Больман (Тухторова) Евгения Константиновна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1925

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.06.1904

Дочь: Наталья Валериановна

Отец ребёнка: Больман Александр Валерианович

Рождение ребёнка
28.12.1905

Дочь: Варвара Валериановна

Отец ребёнка: Больман Александр Валерианович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1925