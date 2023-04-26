Ефим Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Авдотья Ефимова

Мать ребёнка: Параскева Евсигнеева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Федор Ефимов

Мать ребёнка: Параскева Евсигнеева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анисия Ефимова

Мать ребёнка: Параскева Евсигнеева

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Параскева Евсигнеева

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1853