Ефим Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Авдотья Ефимова
Мать ребёнка: Параскева Евсигнеева
Рождение ребёнка
1813
Сын: Федор Ефимов
Мать ребёнка: Параскева Евсигнеева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анисия Ефимова
Мать ребёнка: Параскева Евсигнеева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Параскева Евсигнеева
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1853