ИВАН МИХАЙЛОВ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: МИХАИЛ МИРОНОВ
Мать: ПЕЛАГЕЯ ПАВЛОВА
Рождение ребёнка
1876
Дочь: КСЕНИЯ ИВАНОВА
Мать ребёнка: ПАРАСКЕВА ЯКИМОВА
Рождение ребёнка
1878
Дочь: АКИЛИНА ИВАНОВА
Мать ребёнка: ПАРАСКЕВА ЯКИМОВА
Рождение ребёнка
1880
Дочь: АГРИПИНА ИВАНОВА
Мать ребёнка: ПАРАСКЕВА ЯКИМОВА
Рождение ребёнка
1885
Сын: ОНИСИМ ИВАНОВ
Мать ребёнка: ПАРАСКЕВА ЯКИМОВА
Рождение ребёнка
1887
Сын: ДМИТРИЙ ИВАНОВ
Мать ребёнка: ПАРАСКЕВА ЯКИМОВА
Рождение ребёнка
1894
Дочь: АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
Мать ребёнка: ПАРАСКЕВА ЯКИМОВА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ПАРАСКЕВА ЯКИМОВА
Место жительства
Неизвестно
Незабудкино, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно