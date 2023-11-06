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ИВАН МИХАЙЛОВ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: МИХАИЛ МИРОНОВ

Мать: ПЕЛАГЕЯ ПАВЛОВА

Рождение ребёнка
1876

Дочь: КСЕНИЯ ИВАНОВА

Мать ребёнка: ПАРАСКЕВА ЯКИМОВА

Рождение ребёнка
1878

Дочь: АКИЛИНА ИВАНОВА

Мать ребёнка: ПАРАСКЕВА ЯКИМОВА

Рождение ребёнка
1880

Дочь: АГРИПИНА ИВАНОВА

Мать ребёнка: ПАРАСКЕВА ЯКИМОВА

Рождение ребёнка
1885

Сын: ОНИСИМ ИВАНОВ

Мать ребёнка: ПАРАСКЕВА ЯКИМОВА

Рождение ребёнка
1887

Сын: ДМИТРИЙ ИВАНОВ

Мать ребёнка: ПАРАСКЕВА ЯКИМОВА

Рождение ребёнка
1894

Дочь: АНАСТАСИЯ ИВАНОВА

Мать ребёнка: ПАРАСКЕВА ЯКИМОВА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ПАРАСКЕВА ЯКИМОВА

Место жительства
Неизвестно
Незабудкино, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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