Иван Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Никифоров

Иван Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1867 ст.

Отец: Никифор Захаров

Мать: Дарья Прокопиева

Бракосочетание
16.08.1889 ст.

Жена: Варвара Захарова

села Переволок отставного рядового солдата Захара Григорьева Дронова дочь
Рождение ребёнка
22.12.1891 ст.

Дочь: Евгения Иванова

Мать ребёнка: Варвара Захарова

Рождение ребёнка
20.09.1893 ст.

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Варвара Захарова

Рождение ребёнка
17.02.1897 ст.

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Варвара Захарова

Рождение ребёнка
20.06.1898 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Варвара Захарова

Рождение ребёнка
14.02.1901 ст.

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Варвара Захарова

Рождение ребёнка
07.11.1903 ст.

Дочь: Степанида Иванова

Мать ребёнка: Варвара Захарова

Рождение ребёнка
26.09.1907 ст.

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Варвара Захарова

Смерть
Неизвестно