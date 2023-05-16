Иван Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1867 ст.
Отец: Никифор Захаров
Мать: Дарья Прокопиева
Бракосочетание
16.08.1889 ст.
Жена: Варвара Захарова
села Переволок отставного рядового солдата Захара Григорьева Дронова дочь
Рождение ребёнка
22.12.1891 ст.
Дочь: Евгения Иванова
Мать ребёнка: Варвара Захарова
Рождение ребёнка
20.09.1893 ст.
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Варвара Захарова
Рождение ребёнка
17.02.1897 ст.
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Варвара Захарова
Рождение ребёнка
20.06.1898 ст.
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Варвара Захарова
Рождение ребёнка
14.02.1901 ст.
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Варвара Захарова
Рождение ребёнка
07.11.1903 ст.
Дочь: Степанида Иванова
Мать ребёнка: Варвара Захарова
Рождение ребёнка
26.09.1907 ст.
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Варвара Захарова
Смерть
Неизвестно