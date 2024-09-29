Киселев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти07.08.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Киселев Иван
Мать: не указана
дата рождения предположительная Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1912
Дочь: Киселева Вероника Николаевна
Мать ребёнка: Черепанова Елизавета Анисимовна
Смерть
07.08.1941
г Пермь на тот момент Молотов