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Киселев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

07.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Киселев Иван

Мать: не указана

дата рождения предположительная Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепанова Елизавета Анисимовна

Рождение ребёнка
27.08.1912

Дочь: Киселева Вероника Николаевна

Мать ребёнка: Черепанова Елизавета Анисимовна

Смерть
07.08.1941
г Пермь на тот момент Молотов

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