Кирин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1922
Отец: Кирин Иван
Рождение ребёнка
06.07.1949
Дочь: Комиссарова Инна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верц Наталия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно