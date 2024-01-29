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Кирин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1922

Отец: Кирин Иван

Мать: Кирина Христина Семёновна

Рождение ребёнка
06.07.1949

Дочь: Комиссарова Инна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верц Наталия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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