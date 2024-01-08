Тюкалова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Тюкалов Степан

Отец ребёнка: Тюкалов Михайло

Рождение ребёнка
1831

Сын: Тюкалов Куприян

Отец ребёнка: Тюкалов Михайло

д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Тюкалов Феоктист

Отец ребёнка: Тюкалов Михайло

д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Тюкалов Михайло

д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Тюкалов Сысой

Отец ребёнка: Тюкалов Михайло

д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Тюкалов Михайло

Отец ребёнка: Тюкалов Михайло

д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюкалов Михайло

Смерть
Неизвестно
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