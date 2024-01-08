Тюкалова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тюкалов Степан
Отец ребёнка: Тюкалов Михайло
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тюкалов Куприян
Отец ребёнка: Тюкалов Михайло
д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тюкалов Феоктист
Отец ребёнка: Тюкалов Михайло
д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Тюкалов Михайло
д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1841
Сын: Тюкалов Сысой
Отец ребёнка: Тюкалов Михайло
д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1844
Сын: Тюкалов Михайло
Отец ребёнка: Тюкалов Михайло
д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюкалов Михайло
Смерть
Неизвестно