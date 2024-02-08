Карпеев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1935
Отец: Карпеев Иван Павлович
Мать: Сёмина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Карпеева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Зинаида
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Карпеева Александра Александровна
Мать ребёнка: Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида
Смерть
Неизвестно