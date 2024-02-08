Карпеев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпеев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1935

Отец: Карпеев Иван Павлович

Мать: Сёмина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Карпеева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Зинаида

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Карпеева Александра Александровна

Мать ребёнка: Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида

Смерть
Неизвестно
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