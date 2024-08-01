Шмакова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Фёдор

Рождение ребёнка
23.01.1912

Дочь: Алыпова (Шмакова) Анастасия

Отец ребёнка: Шмаков Фёдор

Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1914

Дочь: Счастливцева (Шмакова) Матрона

Отец ребёнка: Шмаков Фёдор

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно

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