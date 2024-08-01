Шмакова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмаков Фёдор
Рождение ребёнка
23.01.1912
Дочь: Алыпова (Шмакова) Анастасия
Отец ребёнка: Шмаков Фёдор
Чузинцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1914
Дочь: Счастливцева (Шмакова) Матрона
Отец ребёнка: Шмаков Фёдор
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно