Викулин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викулин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1922

Дочь: Викулина Анна Петровна

Мать ребёнка: Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
28.08.1925

Сын: Викулин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Татьяна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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