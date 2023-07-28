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(Čablis) Līze
(Čablis) Līze
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Место рождения
Озолкалнс
, Beļavas pagasts, Gulbenes novads
Дата рождения
25.03.1856
Дата смерти
01.04.1889
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Озолкалнс
, Beļavas pagasts, Gulbenes novads
Смерть
01.04.1889
Озолкалнс
, Beļavas pagasts, Gulbenes novads
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