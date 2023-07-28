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(Čablis) Līze

Место рождения

Озолкалнс, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

Дата рождения

25.03.1856

Дата смерти

01.04.1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Озолкалнс, Beļavas pagasts, Gulbenes novads
Смерть
01.04.1889
Озолкалнс, Beļavas pagasts, Gulbenes novads