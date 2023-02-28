Бигеев Муса Яруллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бигеев Муса Яруллович

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Место рождения

Кикино, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

06.10.1874

Дата смерти

28.10.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Кикино, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1905 по 1923
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1924 по 1926
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1927 по 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1946 по 1949
г. Каир, Египет
Смерть
28.10.1949
г. Каир, Египет
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