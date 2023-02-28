Бигеев Муса Яруллович
Место рождения
Дата рождения06.10.1874
Дата смерти28.10.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905 по 1923
Место жительства
С 1924 по 1926
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1927 по 1930
Место жительства
С 1946 по 1949
г. Каир, Египет
Смерть
28.10.1949
г. Каир, Египет