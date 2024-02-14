Салахетдинов Хайдяр
Место рожденияд.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Салахетдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тайря
Военная награда
Неизвестно
Салахетдинов Хайдяр Салахетдинович (-) Дата рождения __.__.1925 Место рождения Горьковская обл., Красно-Октябрьский р-н, с. Актуково Наименование награды Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно