Салахетдинов Хайдяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалахетдинов Хайдяр

Салахетдинов Хайдяр

Место рождения

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Салахетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тайря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тайря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тайря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тайря

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тайря

Военная награда
Неизвестно
Салахетдинов Хайдяр Салахетдинович (-) Дата рождения __.__.1925 Место рождения Горьковская обл., Красно-Октябрьский р-н, с. Актуково Наименование награды Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.