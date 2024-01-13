Золотова Евдокия Симонова
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Золотов Захар Захаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Анна Захаровна
Отец ребёнка: Золотов Захар Захаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1774
Сын: Максим Захарович
Отец ребёнка: Золотов Захар Захаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ксения Захаровна
Отец ребёнка: Золотов Захар Захаров
деревня Барановская, Московская область
Смерть
Неизвестно