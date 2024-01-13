Золотова Евдокия Симонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотова Евдокия Симонова

Золотова Евдокия Симонова

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Золотов Федот Захарович

Отец ребёнка: Золотов Захар Захаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анна Захаровна

Отец ребёнка: Золотов Захар Захаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Максим Захарович

Отец ребёнка: Золотов Захар Захаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ксения Захаровна

Отец ребёнка: Золотов Захар Захаров

деревня Барановская, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close