Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1913
Дочь: Локтева Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Локтев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.1915
Сын: Локтев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Локтев Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно