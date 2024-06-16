Анастасия Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локтев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
11.12.1913

Дочь: Локтева Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Локтев Григорий Васильевич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1915

Сын: Локтев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Локтев Григорий Васильевич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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