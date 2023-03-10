Челнокова Варвара Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челнокова Варвара Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1858

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Челноков Иван Макарович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Челноков Иван Макарович

Рождение ребёнка
27.08.1877

Сын: Челноков Стефан Иванович

Отец ребёнка: Челноков Иван Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челноков Иван Макарович

Смерть
Неизвестно
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