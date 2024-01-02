Артоболевская Степанида Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1877
Дочь: Артоболевская Ираида Григорьевна
Отец ребёнка: Артоболевский Григорий Александрович
Рождение ребёнка
11.09.1881
Дочь: Артоболевская Надежда Григорьева
Отец ребёнка: Артоболевский Григорий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно