Артоболевская Степанида Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артоболевская Степанида Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1877

Дочь: Артоболевская Ираида Григорьевна

Отец ребёнка: Артоболевский Григорий Александрович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.09.1881

Дочь: Артоболевская Надежда Григорьева

Отец ребёнка: Артоболевский Григорий Александрович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артоболевский Григорий Александрович

Смерть
Неизвестно
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