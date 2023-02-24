Терентьева Анна Тимофеевна
Место рожденияВладимирская обл.
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиОколо 1964
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Тимофей (из старообрядцев)
Мать: Анна (?)
Владимирская обл.
Рождение ребёнка
1904
Сын: Терентьев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Терентьев Григорий
с. Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.
Смерть
Около 1964
с. Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость