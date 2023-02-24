Терентьева Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева Анна Тимофеевна

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Место рождения

Владимирская обл.

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Около 1964

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Тимофей (из старообрядцев)

Мать: Анна (?)

Владимирская обл.
Рождение ребёнка
1904

Сын: Терентьев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Терентьев Григорий

с. Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.
Смерть
Около 1964
с. Кинель-Черкассы, Куйбышевская обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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