Варламова (Косьминых) Анастасия
Место рожденияПаздеры
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Косьминых Афанасий
Мать: не указана
Паздеры
Бракосочетание
28.01.1894
Муж: Варламов Михаил
Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Варламов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Варламов Михаил
Рождение ребёнка
20.08.1903
Рождение ребёнка
29.11.1904
Сын: Варламов Николай
Отец ребёнка: Варламов Михаил
Лапино(Федотово)
Рождение ребёнка
26.01.1906
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Варламов Михаил
Рождение ребёнка
24.08.1907
Рождение ребёнка
11.10.1908
Рождение ребёнка
17.09.1909
Рождение ребёнка
29.10.1910
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Варламов Михаил
Рождение ребёнка
31.01.1912
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Варламов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Варламов Михаил
Смерть
Неизвестно