Варламова (Косьминых) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламова (Косьминых) Анастасия

Место рождения

Паздеры

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Косьминых Афанасий

Мать: не указана

Паздеры
Бракосочетание
28.01.1894

Муж: Варламов Михаил

Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Варламов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Варламов Михаил

Рождение ребёнка
20.08.1903

Сын: Варламов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Варламов Михаил

Федотова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1904

Сын: Варламов Николай

Отец ребёнка: Варламов Михаил

Лапино(Федотово)
Рождение ребёнка
26.01.1906

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Варламов Михаил

Федотова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1907

Сын: Варламов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Варламов Михаил

Федотова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1908

Сын: Варламов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Варламов Михаил

Федотова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1909

Сын: Варламов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Варламов Михаил

Федотова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1910

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Варламов Михаил

Федотова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.01.1912

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Варламов Михаил

Федотова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варламов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Варламов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Варламов Михаил

Смерть
Неизвестно
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