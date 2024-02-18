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Андреанов Кирилл Андреанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Кирилл Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Петр Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Иван Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Павел Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1937

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