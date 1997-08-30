Гринёва Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1919
Дата смерти30.08.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1919
Отец: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1939
Отец ребёнка: Гринёв Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гринёв Пётр
Смерть
30.08.1997
Москва, город федерального значения Москва
Преображенское кладбище. Москва, улица Преображенский Вал, 17а.