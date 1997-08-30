Гринёва Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринёва Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1919

Дата смерти

30.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1919

Отец: не указан

Мать: Лосева Анастасия Евстафьевна

Рождение ребёнка
01.01.1939

Сын: Гринёв Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Гринёв Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринёв Пётр

Смерть
30.08.1997
Москва, город федерального значения Москва
Преображенское кладбище. Москва, улица Преображенский Вал, 17а.
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